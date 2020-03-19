أطباء يطلقون فلاش موب جديد بعنوان "ابق في المنزل"

وقام أطباء الفيروسات في كازاخستان بإطلاق الفلاش موب، يوم أمس الأربعاء، في محاولة لوقف انتشار الوباء العالمي فيروس كورونا، بعد عمل دون انقطاع أو راحة.
— #TrumpChats (@TrumpChatting) March 18, 2020
ومن جانبهم دعم الأطباء من مختلف دول العالم الفلاش موب وحثوا سكان المدن على البقاء في منازلهم خلال فترة الحجر الصحي.
— David Ilnitsky (@DavidIlnitsky) March 19, 2020
وأعرب الأطباء عن أملهم في التزام الناس بيوتهم والابتعاد عن زيارة الأماكن المزدحمة وأن يكونوا أكثر مسؤولية ليس فقط عن صحتهم، ولكن أيضًا عن صحة الآخرين.
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Let’s Work Together To Prevent COVID-19 #stayathome #westayedatworkforyou
يذكر أن إيطاليا تحتل المرتبة الأولى في أوروبا من حيث انتشار فيروس كورونا.
— Голендуха нашего времени (@pumpkin_gloria) March 18, 2020
ووفقا للبيانات الرسمية تم تسجيل أكثر من 35 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19، وقد وصل عدد الوفيات إلى ما يقرب من 3 آلاف.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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