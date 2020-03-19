أطباء يطلقون فلاش موب جديد بعنوان "ابق في المنزل"

نشر الأطباء والممرضون حول العالم صورًا على وسائل التواصل الاجتماعي وكتبوا تحتها "بقينا في العمل من أجلكم ، وأنتم ابقوا في المنزل من أجلنا".

وقام أطباء الفيروسات في كازاخستان بإطلاق الفلاش موب، يوم أمس الأربعاء، في محاولة لوقف انتشار الوباء العالمي فيروس كورونا، بعد عمل دون انقطاع أو راحة.

ومن جانبهم دعم الأطباء من مختلف دول العالم الفلاش موب وحثوا سكان المدن على البقاء في منازلهم خلال فترة الحجر الصحي.

— David Ilnitsky (@DavidIlnitsky) March 19, 2020

وأعرب الأطباء عن أملهم في التزام الناس بيوتهم والابتعاد عن زيارة الأماكن المزدحمة وأن يكونوا أكثر مسؤولية ليس فقط عن صحتهم، ولكن أيضًا عن صحة الآخرين.

View this post on Instagram Let’s Work Together To Prevent COVID-19 #stayathome #westayedatworkforyou A post shared by PrestigeHealthBeauty (@prestigehealthbeauty) on Mar 18, 2020 at 6:09pm PDT

يذكر أن إيطاليا تحتل المرتبة الأولى في أوروبا من حيث انتشار فيروس كورونا.

— Голендуха нашего времени (@pumpkin_gloria) March 18, 2020

ووفقا للبيانات الرسمية تم تسجيل أكثر من 35 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19، وقد وصل عدد الوفيات إلى ما يقرب من 3 آلاف.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.