الطابعات الثلاثية الأبعاد تساعد المستشفيات الإيطالية في مكافحة كورونا... صور

وتنتج الشركة هذه الصمامات بسرعة كبيرة، ولكنها لا تستطيع أن تلبي جميع الطلبات لأن الصمامات تعمل لمدة ثماني ساعات فقط، وفي ظل آلاف الإصابات الموجودة في إيطاليا فمن الصعب إنتاج كمية كافية.
ووفقًا لتقديرات الشركة، فإن إنتاج الصمام الواحد يكلف يورو واحد فقط، ويستغرق تصميم صمام واحد على طابعة ثلاثية الأبعاد حوالي ساعة.
Complimenti a Cristian Fracassi, @temporelli73 e tutte le persone che lo hanno aiutato nella impresa di stampare in 3d le valvole mancanti per i respiratori dell'Ospedale di Chiari a Brescia.— Paola Pisano (@PaolaPisano_Min) March 15, 2020
(qui l'articolo completo https://t.co/QYZu6x9X1T) #SolidarietaDigitale #iorestoacasa pic.twitter.com/dF3G2RJY8S
وأبدت الشركة استعدادها للتعاون مع العديد من شركات الطباعة الثلاثية الأبعاد الأخرى، في تصنيع الصمامات وتوزيعها بشكل مجاني في جميع مدن البلاد.
وأعلنت إيطاليا، يوم أمس الأربعاء، تسجيل 475 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا الجديد، وهو أعلى عدد وفيات وفقا لحصيلة رسمية لأي دولة منذ اكتشاف الحالة الأولى في الصين أواخر العام الماضي.
@ComisionEuropea @EU_Commission I think you need to take collective legal action against patent troll #LabradorDiagnosticsLLC funded by @SoftBank & #FortressInvestments has just filed this lawsuit here’s the complaint #COVID2019 https://t.co/5WVcW2BOHV pic.twitter.com/MgFv41iJBg— Amos Perrunos de Moratalaz (@PerrunosAmos) March 18, 2020
وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.
وبلغت آخر إحصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حسب موقع "وورلد أو ماتر" العالمي، أكثر من 200 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9000، وتجاوز عدد المتعافين 85 ألف شخص.
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