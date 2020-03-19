الطابعات الثلاثية الأبعاد تساعد المستشفيات الإيطالية في مكافحة كورونا... صور

أنتجت شركة "Isinnova" للطباعة الثلاثية الأبعاد، صمامات تهوية ميكانيكية لمساعدة المرضى المصابين بفيروس كورونا التاجي على التنفس بشكل أسهل، وبدأت بتوزيعها بشكل مجاني على جميع المستشفيات في البلاد.

وتنتج الشركة هذه الصمامات بسرعة كبيرة، ولكنها لا تستطيع أن تلبي جميع الطلبات لأن الصمامات تعمل لمدة ثماني ساعات فقط، وفي ظل آلاف الإصابات الموجودة في إيطاليا فمن الصعب إنتاج كمية كافية.

ووفقًا لتقديرات الشركة، فإن إنتاج الصمام الواحد يكلف يورو واحد فقط، ويستغرق تصميم صمام واحد على طابعة ثلاثية الأبعاد حوالي ساعة.

Complimenti a Cristian Fracassi, @temporelli73 e tutte le persone che lo hanno aiutato nella impresa di stampare in 3d le valvole mancanti per i respiratori dell'Ospedale di Chiari a Brescia.

(qui l'articolo completo https://t.co/QYZu6x9X1T) #SolidarietaDigitale #iorestoacasa pic.twitter.com/dF3G2RJY8S — Paola Pisano (@PaolaPisano_Min) March 15, 2020

​وأبدت الشركة استعدادها للتعاون مع العديد من شركات الطباعة الثلاثية الأبعاد الأخرى، في تصنيع الصمامات وتوزيعها بشكل مجاني في جميع مدن البلاد.

وأعلنت إيطاليا، يوم أمس الأربعاء، تسجيل 475 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا الجديد، وهو أعلى عدد وفيات وفقا لحصيلة رسمية لأي دولة منذ اكتشاف الحالة الأولى في الصين أواخر العام الماضي.

​وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حسب موقع "وورلد أو ماتر" العالمي، أكثر من 200 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9000، وتجاوز عدد المتعافين 85 ألف شخص.