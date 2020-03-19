وزير الصحة التركي يعلن تسجيل ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم الخميس، عن تسجيل ثالث حالة وفاة في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا التاجي.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن وزير الصحة قوله، إن مستشفيات تركيا تضم نحو 100 ألف غرفة جاهزة لتتحول إلى غرف عزل أو عناية مركزة إن اقتضت الحاجة.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير اليوم في الجمعية العامة للبرلمان التركي حول التدابير التي اتخذتها وزارته بخصوص فيروس كورونا.

وكان وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، قد صرح اليوم الخميس، بأن تركيا ستبدأ باستخدام مستلزمات التشخيص السريع لكشف المصابين بفيروس كورونا في غضون يوم أو اثنين.

وأعلنت تركيا، في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأربعاء، ثاني حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حتى يوم أمس، أكثر من 225 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9275، وتجاوز عدد المتعافين 85800 شخص.