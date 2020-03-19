أمير موناكو ألبرت الثاني مصاب بفيروس كورونا المستجد ووضعه الصحي غير مقلق

أظهرت نتائج الاختبارات التي أجريت لأمير موناكو، ألبرت الثاني، أنها إيجابية وبالتالي إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال البيان الصادر من القصر الأميري حسب مانشرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برنس": "صاحب السمو أمير موناكو ألبرت الثاني ، الذي اجتاز التحليل في بداية الأسبوع على (كوفيد-19) كان إيجابية، وحالته الصحية لا تسبب أي قلق، وهو تحت مراقبة الاطباء".

#عاجل: أمير موناكو البير الثاني أصيب بـ #كورونا المستجد و"وضعه لا يدعو لأي قلق" (القصر)#فرانس_برس — فرانس برس بالعربية (@AFPar) March 19, 2020

وارتفع عدد الوفيات في فرنسا لغاية يوم أمس 18 آذار/مارس بسبب تفشي الفيروس إلى 264 حالة وفاة، بينما بلغ عدد الإصابات 9134 إصابة.

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وحذر أخصائي الأمراض المعدية في فرنسا، الطبيب فرنسوا بريكير، من تبعات زيادة أعداد المصابين بفيروس "كورونا المستجد" في البلاد، لافتا إلى أن المستشفيات تعاني اليوم ضغطاً هائلاً بسبب الزيادة تلك.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين الماضي عن "ضرورة القيام بكافة الجهود" لتخفيف الضغط عن المستشفيات والطواقم الطبية" في ظل ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا في فرنسا.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات. وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حتى يوم أمس، أكثر من 228,700 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9,377، وتجاوز عدد المتعافين أكثرمن 86 شخص.