ترامب: وافقنا على استخدام دواء الملاريا للعلاج من فيروس كورونا

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة بدأت بتجارب سريرية على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي إن "الأولوية لدينا في الولايات التحدة حاليا هي حماية مواطنينا".

Pres. Trump touts chloroquine, an old malaria drug, that doctors say may help treat novel coronavirus, claims it will be available "almost immediately."



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وأضاف الرئيس الأمريكي: "خلال أسابيع سنعلن عن تحقيق نجاح في لقاح فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن "أمريكا تبذل جهودا متواصلة للقضاء نهائيا على الفيروس".

وأوضح ترامب أنه "وجه إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية بإزالة أية معوقات أمام جهود إنتاج علاج فعال لفيروس كورونا".

وتابع: "إدارة الأغذية والأدوية خفضت فترة إنتاج لقاح لفيروس كورونا من أشهر أو ربما أعوام إلى أيام".

وأكد ترامب أنه "تمت الموافقة على استخدام دواء الملاريا للعلاج من فيروس كورونا".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.