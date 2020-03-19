تشاد تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

أكدت حكومة تشاد في بيان لها، مساء اليوم الخميس، أنها رصدت أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبحسب وكالة "رويترز"، أوضح البيان أن الحالة الأولى المصابة بفيروس كورونا في تشاد ، قد تم اكتشافها، اليوم الخميس، وهي لمغربي دخل البلاد قادما من الكاميرون.

ولم تذكر الحكومة تفاصيل أخرى.

وفي سياق متصل، حذرت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، من انتشار فيروس كورونا المستجد في قارة أفريقيا، كما حثت المنظمة الدول الأفريقية على "الاستعداد للأسوأ".

ويرى خبراء أن تدني الأرقام الرسمية لإصابات الفيروس في أفريقيا، ربما يعود لضعف أنظمة رصد الحالات.

ووصف مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، فيروس كورونا المستجد بأنه "عدو للبشرية".