ترامب: لم أكن أعاني من كورونا... وأجريت الفحص فقط بسبب ملاحقة الإعلام

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه لم يعانِ من أعراض فيروس كورونا لكنه أجرى الفحص بسبب "ملاحقة الإعلام".

وبحسب شبكة "سي أن أن" الأمريكية أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفى حول جهود مكافحة كورونا، مساء اليوم، أنه أجرى اختبارًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، السبت، بعد موجة من الجدل ثارت حوله، بسبب لقائه مع أشخاص تبين أنهم أصيبوا بالعدوى.

وقال ترامب، في المؤتمر مع فريقه لمكافحة فيروس كورونا بالبيت الأبيض، السبت، إنه "لم يعرف بعد نتائج الفحوص الطبية التي أجراها، مُرجحًا أنها تستغرق عادة من يوم إلى يومين".

وبشأن قراره منع السفر بين الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، قال إنه "لا يستبعد ضم بريطانيا وأيرلندا إلى قائمة حظر السفر الأوروبي".

وأضاف ترامب: "نحن ننظر إلى الأمر بجدية بالغة لأنهم قاموا ببعض الأنشطة لسوء الحظ، لذلك سننظر في ذلك، في الواقع لقد نظرنا فيه بالفعل وسيتم الإعلان عنه".

“We’re working on taking care of that with the military,” President Trump tells @jonkarl when asked if the U.S. will help bring home Americans stuck abroad due to travel bans amid the coronavirus pandemic. https://t.co/FG7HCI5aTN pic.twitter.com/TOkII3ujWE — ABC News Live (@ABCNewsLive) March 19, 2020

كان ترامب قد أعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولايات المتحدة، أمس الجمعة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وحتى 13 مارس/أذار الجاري، سجلت أمريكا 1701 حالة مصابة بالفيروس وأعلنت 40 حالة وفاة جراءه.

ويوم الخميس، قال بيان صادر عن مكتب رئيس البرازيل جايير بولسونارو، الخميس، إن فابيو واجنجارتن، السكرتير الصحفي للرئيس، والمُصاب بفيروس كورونا، التقى ترامب ونائبه مايك بينس، السبت الماضي.