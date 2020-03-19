جونسون: الالتزام بنصائح الحكومة كان ضعيفا وقد نفرض إجراءات أشد صرامة

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، إن بريطانيا قد تفرض إجراءات أكثر صرامة في لندن لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأشار جونسون في مؤتمر صحفي إلى أن "الالتزام بنصائح الحكومة بهذا الشأن في بعض مناطق العاصمة كان ضعيفا".

"There is no prospect of us wanting to stop public transport in London... we're not going to be telling people that… if they really need to go to work"



UK PM Boris Johnson says "we may have to consider going further" if people don't follow advicehttps://t.co/5kIrQjVHL2 pic.twitter.com/tvNdTwJO3n — BBC News (UK) (@BBCNews) March 19, 2020

وأضاف أن "بريطانيا تأمل في أن تتغلب على فيروس كورونا المستجد في غضون الأسابيع الـ 12 المقبلة إذا اتبع الناس نصائح الحكومة".

وأوضح "في الوقت الحالي ينتشر المرض بطريقة لا يبدو أنه يستجيب لتدخلاتنا".

وتابع "أعتقد أن مزيدا من التدابير التي نطلب من المواطنين اتخاذها سيمكننا من التغلب على الوباء خلال الأسابيع الـ 12 القادمة".

وقال "هذا ممكن لكنني ببساطة لا أستطيع أن أقول إن هذا مؤكد".

وقالت وزارة الصحة البريطانية، أمس الأربعاء، إن عدد الأشخاص الذين أكدت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا في المملكة المتحدة ارتفع إلى 2626 حالة.

وأوضحت الوزارة أن الحالات زادت بواقع 676 شخصا أي بمعدل زيادة بنسبة 35% مقارنة بيوم الثلاثاء.

وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في بريطانيا إلى 2626، و71 حالة وفاة بالفيروس حتى الأن.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حتى يوم أمس، أكثر من 230000 شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9390، وتجاوز عدد المتعافين 86250 شخصا.