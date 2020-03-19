نظرا لقدرة الفيروس على الاختباء... خبير روسي يوصي بإجراء فحص الكشف عن كورونا عدة مرات

أكد الأكاديمي الروسي، فكتور مالييف، كبير المتخصصين في مستشفى الأمراض المعدية في موسكو، أن فيروس "كورونا" المستجد يمكن أن يظهر في جسم الإنسان ثم يختفي، ولذلك لا بد من إجراء الفحص عدة مرات للكشف عنه.

موسكو - سبوتنيك. وقال مالييف، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "فيروس كورونا المستجد يتميز بقدرته على الظهور في جسم المصاب، ثم الاختباء، ما أقصده أنه في حال كان المريض يعاني من جفاف في الحلق، وفي حال قام بغسل الحلق والأنف، واستنشق مادة ما، فإن الفيروس يمكن ألا يظهر في النتائج، ولكنه سيظهر في حال تكرارإجراء الفحص".

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا التاجي في روسيا إلى 199 مصابا، في مدن مختلفة، دون تسجيل أي حالة وفاة بسبب الإصابة بالفيروس.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، أكثر من 230000 شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9390، وتجاوز عدد المتعافين 86250 شخصا.