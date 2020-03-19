مقتل 39 جنديا وإصابة 5 آخرين في هجوم إرهابي على قاعدة عسكرية شمالي مالي

وقال الجيش المالي في تغريدة على موقعه الرسمي في "تويتر"،"إن مسلحين يشتبه أنهم متشددون قتلوا 29 جنديا وأصيب 5 آخرون بجروح اليوم الخميس في هجوم على قاعدة عسكرية في شمال شرق البلاد".

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن الجيش المالي، أعلن في وقت سابق من اليوم مقتل جنديين قتلا في الهجوم، الذي استهدف قاعدة تقع في بلدة تاركنت شمال البلاد.

Le bilan revu à la hausse

Le bilan de la position FAMa a #Tarkint (#Gao) est de 29 morts et 5 blessés, côté #FAMa. pic.twitter.com/f5qG1ISJmC — Forces Armées Maliennes (@FAMa_DIRPA) March 19, 2020

هذا وتعاني مالي منذ 7 سنوات من انتشار العنف المسلح في الشمال والوسط، بعد أن وقع شمال مالي في أيدي الجماعات المسلحة في مارس/ آذار 2012، وساعد التدخل العسكري الذي بدأ في يناير/ كانون الثاني 2013 بمبادرة من فرنسا في تراجع قوة ونفوذ الجماعات المسلحة بالمنطقة، لكن مناطق بكاملها شمال ووسط مالي لا زالت خارجة عن السيطرة.

وتنشط في منطقة الساحل الأفريقي العديد من التنظيمات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، والتي تنشط خاصة على الحدود بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

وتستعد موريتانيا لاحتضان قمة مجموعة دول الساحل الخمس في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، ستتولى خلالها الرئاسة الدورية للمجموعة التي تأسست عام 2014 بالعاصمة نواكشوط، وتضم المجموعة إلى جانب موريتانيا، كلا من مالي، وتشاد، والنيجر، وبوركينا فاسو.

وبحسب الأمم المتحدة، قتل أكثر من 4 آلاف شخص في هجمات إرهابية خلال عام 2019 في بوركينا فاسو ومالي والنيجر.