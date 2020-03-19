سلطات ضواحي موسكو توصي بإغلاق المراكز التجارية والترفيهية بسبب "كورونا"

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان السلطات: "نوصي أصحاب المراكز التجارية، والمجمعات التجارية، والمراكز التجارية - الترفيهية بوقف عملها خلال فترة سريان نظام الحالة الطارئة لمواجهة ومنع انتشار الوباء".

وسُجلت في موسكو أول حالة وفاة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، إلا أن التقارير الطبية أشارت إلى أن الوفاة لم تكن بسبب الفيروس، حسبما أفاد المقر التنفيذي لرصد ومراقبة انتشار فيروس كورونا في موسكو.

ونقل المقر عن كبيرة أطباء مستشفى الأمراض المعدية رقم 2، سفيتلانا كراسنوفا، قولها: "المريضة المسنة (79 عاما) تعاني من عدد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك داء السكري وتصلب الشرايين وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. وتم وضعها بالعناية المركزة...".

وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، أن مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، 147 حالة في عموم روسيا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات. وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حتى يوم أمس، أكثر من 228700 شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9377، وتجاوز عدد المتعافين 86250 شخصا.