ترامب يلغي قمة مجموعة السبع 2020 بسبب "كورونا"

أعلن الرئيس الأمريكي، اليوم الخميس، إلغاء قمة مجموعة السبع 2020 في كامب ديفيد، بسبب فيروس كورونا مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعات مع زملائه في اتصالات عبر الفيديو.