الصين: 3 وفيات و39 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

موسكو - سبوتنيك. وذكرت لجنة الصحة الوطنية، في بيان، اليوم الجمعة، "تلقينا تقارير عن 39 حالة إصابة مؤكدة جديدة في البر الرئيسي الصيني ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 80967".

وعاش سكان مدينة ووهان الصينية، حيث ظهر فيروس كورونا لأول مرة في نهاية كانون الأول/ ديسمبر، في عزلة داخل أحيائهم، وفي حالة رعب من مخاطر العدوى، وقد فرض عليهم الإقامة قيد الحجر الصحي.

وبعد اجتياح الفيروس للصين مصيبا مئات الآلاف، أصبحت إيطاليا، مساء الخميس، الدولة الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد، بعد تجاوزها للصين في عدد الوفيات، ليصل العدد إلى 3405.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت يوم 11 مارس 2020 أن تفشي وباء كورونا المستجد جائحة عالمية، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ 10 آلاف.

وقد أغلقت دول حدودها، وأخرى تحظر التجوال، انتخابات مؤجلة، إجراءات تصب في خطة مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي يقترب من أن يشل الحركة في العالم.