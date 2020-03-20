بسبب تفشي فيروس كورونا... ناسا تغلق منشآتها لاختبار الصواريخ

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اليوم الجمعة، عن إغلاق منشأتين لاختبار وإنتاج الصواريخ في ولاية نيو أورلينز الأمريكية وذلك بعد اكتشاف مصابين بفيروس كورونا المستجد بين موظفيها في مصانع الإنتاج.

أصدرت وكالة الفضاء الأمريكية بيانا ألقاه رئيس قسم الصناعات، جيم برايدنشتاين، جاء فيه التالي: "أن وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أوقفت كل نشاطات تجميع مركبات الإطلاق SLS ومركبة الفضاء أوريون التي كان من المخطط استخدامها في الإطلاق إلى القمر والمريخ، لكن مع تفشي فيروس كورونا كل الأعمال ستتوقف".

وأضاف البيان: "هناك زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصانع الإنتاج لذلك توقفنا عن العمل مؤقتا".

وكانت "ناسا" قد طلبت من موظفيها العمل من منازلهم لمكافحة تفشي فيروس كورونا في الوكالة الأمريكية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت يوم 11 مارس 2020 أن تفشي وباء كورونا المستجد وباء عالمي، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ 10 آلاف.