تايلاند تعلن تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلن المدير العام لقسم الوبائيات في وزارة الصحة التايلاندية، سوانتشاي واتخانايينغتشارنتشاي، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي في بانكوك، أن تايلاند سجلت 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال سونتشاي، "لقد سجلنا اليوم 50 حالة إصابة جديدة أخرى بفيروس كورونا. وهكذا وصل مجموع المصابين بالمرض إلى 322 شخصًا في بلدنا منذ بداية الوباء".

وأوضح أن "41 مريضا جديدا دخلوا أقسام الأمراض المعدية للحجر الصحي الصارم، وهم الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى من المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى في وقت سابق. وأصيب 9 أشخاص آخرين إما في الخارج أو من السياح الأجانب في تايلاند".

في وقت سابق، صرح نائب رئيس الوزراء التايلاندي، عقب انتهاء اجتماع الحكومة التايلاندية، بأن البلاد ابتداء من 18 آذار/ مارس الجاري، تنتقل إلى مرحلة الدراسة عند البعد للجامعات والمدارس، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.