كوريا الجنوبية توفر الحماية للمواطنين من الفيروس خلال الانتخابات

أعلن رئيس وزراء كوريا الجنوبية جونغ سي جونغ، اليوم الجمعة، أن الحكومة ستوفر كل الاحتياطات اللازمة للناخبين للوقاية من فيروس كورونا خلال الانتخابات البرلمانية القادمة في 15 أبريل/ نيسان.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن السلطات تعمل جاهدة للحفاظ على صحة المشاركين في التصويت وضمان احترام حقوقهم السياسية، لذا تم اتخاذ بعض التدابير الاحتياطية، حيث لن يُسمح للناخبين بدخول مراكز الاقتراع إلا في الأقنعة الواقية. كما سيتم قياس درجة الحرارة عند المدخل، وبعد ذلك سيتعين على المواطنين تطهير أيديهم وارتداء قفازات، بحسب ما نقلته قناة "كي بي إس".

ويجب على أعضاء اللجان الانتخابية ضمان أن تتجاوز المسافة بين الناخبين متر واحد. وسيتم إرسال المواطنين الذين لديهم درجات حرارة أعلى من 37.5 درجة أو يعانون من أعراض أمراض الجهاز التنفسي إلى مراكز الاقتراع المجهزة بشكل خاص.

في وقت سابق، طلبت لجنة الانتخابات المركزية من الحكومة إرسال 25 مليون قناع واقٍ إلى مراكز الاقتراع. وسيتمكن المرضى المصابون بعدوى فيروس كورونا الذين يتعالجون في المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة، وكذلك المواطنين المعزولين، من التصويت عبر البريد في حال قاموا بتقديم طلب إلى لجنة الانتخابات المحلية مسبقًا.

هذا وبلغ عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة 8652 إصابة، ووصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 94. وانتشر مرض "كوفيد-19" في أكثر من 140 دولة ووصفته منظمة الصحة العالمية بجائحة.