روحاني: إيران ستتغلب على فيروس كورونا وقادرة على إدارة اقتصاد البلاد دون الاعتماد على النفط

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الجمعة، أن بلاده ستتغلب على فيروس كورونا المستجد بالوحدة والتضامن.

موسكو - سبوتنيك. قال الرئيس الإيراني خلال كلمة تلفزيونية بمناسبة "عيد النوروز": "لقد نجحت أمتنا في تحقيق أهدافها رغم المصاعب... إيران ستتغلب على فيروس كورونا بالوحدة".

واعتبر روحاني أن بلاده نجحت في إدارة اقتصاد البلاد دون الاعتماد على النفط.

وأضاف الرئيس الإيراني قائلا: "العام الجديد سيشهد افتتاح مشاريع كبرى، كما سيتحقق الانتعاش الاقتصادي وستتطور علاقاتنا الاقتصادية مع العالم وروابطنا مع دول الجوار"، مؤكدا أن العام الجديد يجب أن يكون عام السلامة وفرص العمل والنشاط الاقتصادي والثقافي.

وتابع روحاني: "الإرهابيون الأمريكيون فرضوا أقسى أنواع العقوبات علينا خلال العام الماضي، لكننا نجحنا ولأول مرة بالتاريخ في إدارة البلاد من دون الاعتماد على عائدات النفط، أمريكا نفذت أحقر وأقذر اغتيال باستهداف الشهيد الفريق قاسم سليماني".