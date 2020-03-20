الصحة العالمية: تجاوز عدد الإصابات بكورونا 209 آلاف ووفاة أكثر من 8 ألاف

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم 209 آلاف ووفاة أكثر من 8.7 ألاف شخص.

موسكو - سبوتنيك. ووفقا لبيانات المنظمة ليوم الجمعة، في الـ 24 ساعة الأخيرة، تم الكشف عن 16556 إصابة جديدة، من بينهم فقط 85 حالة على الأراضي الصينية.

وبهذا ترتفع المحصلة النهائية للحالات المصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 209839 حالة على مستوى العالم.

بالإضافة إلى هذا، وبحسب أخر إحصائيات لمنظمة الصحة العالمية، توفي 828 شخص حول العالم بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات منذ انتشار الجائحة إلى 8778 شخص.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شركة واتسآب عن إطلاق خدمة جديدة للمستخدمين حول العالم، دعما للحرب العالمية ضد جائحة فيروس كورونا.

ويوفر مركز معلومات فيروس كورونا إرشادات بسيطة وقابلة للتنفيذ للعاملين الصحيين والمعلمين وقادة المجتمع والمنظمات غير الربحية والحكومات المحلية والشركات المحلية التي تعتمد على واتسآب في التواصل، بحسب بيان، نُشِرَ على موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويقدم الموقع أيضا نصائح وموارد عامة للمستخدمين حول العالم للحد من انتشار الشائعات والحصول على معلومات صحية دقيقة.

يشار إلى أن تطبيق "واتسآب" هو أحد أكثر تطبيقات المراسلة انتشارا في العالم ويستخدمه نحو 1.5 مليار مستخدم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.