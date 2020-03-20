ماليزيا تنشر قوات لمراقبة القيود على الحركة لمواجهة كورونا

صرحت الحكومة الماليزية أنها ستنشر قوات من الجيش، اعتبارا من يوم الأحد، لمساعدة الشرطة في تطبيق القيود على الحركة، بهدف احتواء انتشار فيروس كورونا.

يأتي إعلان الحكومة الماليزية ، اليوم الجمعة، بعد قيود على السفر والأعمال هذا الأسبوع مع ارتفاع عدد الإصابات إلى 900 مصاب ووفاة اثنين؛ بحسب وكالة "رويترز".

وكانت غالبية حالات الإصابة مرتبطة بتجمع ضم 16 ألف مسلم في أواخر الشهر الماضي.

وبدأت ماليزيا، الأربعاء الماض، في تنفيذ إجراءات محاصرة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث قامت بتقييد تحركات الجمهور بين الولايات لمدة 14 يوماً، في جميع الولايات الماليزية، وهو القرار الذي اتخذته الحكومة من أجل محاصرة الفيروس.

وأعلن رئيس الوزراء الماليزي، محيي الدين ياسين، الاثنين الماضي، عن قرار تقييد التحركات بين ولايات البلاد.

وبحسب القرار يكون هناك حظر شامل على التجمعات، سواء لأغراض دينية أو اجتماعية، بما في ذلك الرياضة والأنشطة الثقافية، وإغلاق المساجد والمعابد والمحلات التجارية باستثناء البقالات ومراكز التسوق التي تبيع الحاجات اليومية.

ووفقا القرار، يكون هناك حظر شامل على السفر إلى الخارج مع إلزام الماليزيين العائدين إلى أرض الوطن بإجراء الفحوصات الطبية وإخضاع أنفسهم للحجر الصحي تطوعياً في المنزل لمدة 14 يوماً، والحظر الشامل على جميع المسافرين من السياح والزوار القادمين من الخارج.

وتضمنت القرارات كذلك إغلاق جميع المدارس والمؤسسات التعليمية، وإغلاق المكاتب والشركات الحكومية والخاصة سوى التي تتعلق بخدمة المجتمع والوطن.

ووصل عدد المصابين في ماليزيا بفيروس كورونا إلى 900 حالة، وسجلت حالتي وفاة جراء الفيروس نفسه.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.