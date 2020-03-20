دخول أحكام الطوارئ في إسرائيل حيز التنفيذ للحد من انتشار فيروس كورونا

دخلت حيز التنفيذ، اليوم الجمعة، أحكام الطوارئ التي وافق عليها رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مسعى للحد من انتشار وباء كورونا، حيث وصل إجمالي الإصابات إلى 677، منها 6 إصابات توصف بالخطيرة، و13 متوسطة بينما تعافى 17 شخصا.

القدس - سبوتنيك. وتفرض أحكام الطوارئ قيودا على حركة الإسرائيليين وتحظر عليهم مغادرة منازلهم إلا لغرض التزود بالأغذية والأدوية والتوجه إلى أماكن العمل الحيوية.

وأفاد بيان صدر عن ديوان رئاسة الوزراء، بأن "الحكومة أقرت هذه الليلة بالإجماع خلال جلسة لها عقدت هاتفيا إجراءات طوارئ تهدف إلى تقليص حركة المواطنين في البلاد بغية منع تفشي فيروس كورونا".

وأضاف البيان "وتم في إطار هذه الإجراءات تقليص رقعة الأنشطة في المحيط العام وفرض قيود عليها كما فرضت قيود على الأنشطة التجارية والتسلوية لمدة سبعة أيام".

وتابع البيان بالقول "ستنشر وزارة الصحة تعليمات مفصلة حول الأنشطة في المحلات التجارية والأسواق. وتم التأكيد أنه سيتم صون حق التظاهر ولكن مع ذلك يجب التقيد بتعليمات وزارة الصحة مثلما هي تسري على جميع أنواع الأنشطة".

وخولت الشرطة الإسرائيلية في المرحلة الأولى بتطبيق هذه الأحكام التي تشمل أيضا فرض غرامات مالية والسجن الفعلي على مخالفيها، في غضون ذلك يستعد الجيش الإسرائيلي للمساهمة في تطبيق أحكام الطوارئ ونشر قوات برية بهدف إسناد الشرطة وتعزيز حواجزها، إذا ما تقرر فرض عزلة تامة في مرحلة متأخرة.