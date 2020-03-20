رئيس وزراء تايوان للشعب: تسوقوا قدر المستطاع أثناء تفشي كورونا

انتهج رئيس حكومة تايوان، سو تسينج تشانج، أسلوبا مختلفا مع ظاهرة الشراء بدافع الذعر بسبب تفشي فيروس كورونا، فحث المواطنين على التسوق قدر المستطاع لدعم الاقتصاد.

وسجلت تايوان 108 حالات إصابة بفيروس كورونا وبعد زيادة الحالات الجديدة بين العائدين من الخارج هرع السكان إلى المتاجر لشراء وتخزين السلع على الرغم من تأكيد الحكومة عدم وجود سبب للذعر وأنها ستعاقب المتربحين من الأزمة.

لكن رئيس الوزراء كتب على صفحته بـ"فيسبوك" أمس الخميس "اشتر كل ما بوسعك، هناك وفرة في السلع".

وأضاف أن "تلك فرصة مثالية لشراء المزيد من المنتجات التايوانية دعما للاقتصاد".

وقال للصحفيين اليوم الجمعة إن "هناك الكثير من الموارد في تايوان منها ورق الحمام الذي نفد في العديد من الدول".

وأوضح "إذا كان الناس لا يخرجون ويطهون طعامهم في المنزل فعليهم شراء المزيد من المنتجات الزراعية التايوانية".

وأشار إلى أن "المزارعين سيرحبون بذلك".

وبحسب "رويترز"، يعرف سو بحس الدعابة الساخر.