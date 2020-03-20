اتهامات للخطوط البريطانية بعرقلة استرداد قيمة التذاكر التي تم حجزها عبر الإنترنت

تواجه شركة الخطوط الجوية البريطانية، اتهامات بأنها تعرقل عمدا استرداد قيمة التذاكر التي تم حجزها عبر الإنترنت عن طريق "إخفاء" نموذج الطلب، وذلك بعد تعليق رحلات الطيران من وإلى بريطانيا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يبدو أن الشركة تفعل ذلك كمحاولة للاحتفاظ بحجوزاتها وسط أزمة فيروس كورونا التي أثرت بشكل كبير على قطاع الطيران في العالم.

وأضافت الصحيفة أن أكبر موقع إلكتروني متخصص في السفر والسياحة في المملكة المتحدة، "Head for Points" اتهم الشركة بـ"عرقلة استرداد الأموال النقدية عبر الإنترنت لحجوزات رحلات "Avios" أي (الرحلات التي تتم باستخدام الأميال الجوية).

ونقلت الصحيفة عن الصحفي روب بورجس، قوله إن حجوزات "Avios" تلتزم بقواعد BA القياسية، والتي تسمح باسترداد نقدي كامل للضرائب والرسوم وعودة نقاط "Avios" المستخدمة إذا تم إلغاء الرحلة حتى 24 ساعة قبل المغادرة.

وزعم بورجس أنه عندما حاول العملاء تفعيل عمليات رد الأموال هذه عبر الإنترنت ، هذا الأسبوع، تم توجيههم تلقائيا إلى صفحة طلب للحصول على "قسيمة سفر مستقبلية" وليس نموذج الإلغاء.

وأوضح أن "هذه المشكلة لم تحدث لدى العملاء الذين يطلبون استرداد الأموال عبر الهاتف".

وتواجه صناعة السفر خسارة فادحة في الأرباح نتيجة لتفشي وباء فيروس كورونا الجديد وأصبح العديد من العاملين فيها يروجون لهاشتاغ #dontcancelpostpone.

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام بريطانية، الأربعاء الماضي، أن شركة الطيران البريطانية "فلايبي" أعلنت إفلاسها بعد أن تسبب ​فيروس كورونا​ المستجد بخسائر فادحة للشركة التي كانت تعاني من صعوبات وديون مالية.

وذكر موقع " بي بي سي" الإخباري البريطاني أن الشركة كانت تعاني من أزمة مالية حادة، وتلقت تنبيهات رسمية من الدولة البريطانية بشأن تسوية أوضاعها المالية، لكن مجيء وتفشي فيروس كورونا المستجد قضى على الشركة بالكامل.