اعتقال شخصين في مطار برشلونة إثر شكوك بعمل إرهابي

اعتقلت السلطات الإسبانية، اليوم الجمعة، شخصين بعد صدم سيارتهم بشكل متعمد بسيارة أخرى في مطار برشلونة الدولي.

وبحسب وكالة الأنباء "رويترز" اعتقلت السلطات، صباح اليوم الجمعة، شخصين بعد صدمهم سيارة داخل مبنى الركاب رقم 1 في مطار برشلونة الدولي.

وقال قائد الشرطة في المدينة، إدوارد سالنت، في مؤتمر صحفي، إن المتهمين أطلقا شعارات مناهضة، مضيفا أن المحققين لا يستبعدون وجود "نظريات" حول دوافع إرهابية لدى السائق.

وأكدت فرقة المتفجرات التابعة للشرطة،عدم وجود أية مواد متفجرة داخل السيارة، وأن العمل لم ينجم عنه أي إصابات.