بسبب فيروس "كورونا"...آبل تحدد مبيعاتها من "أيفون" عن طريق الإنترنت

قامت شركة آبل الأمريكية بتقييد بيع الهواتف الذكية "أيفون" إلى جهازين لكل مشتر من خلال متاجر الإنترنت في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين.

وتظهر الشيكات على موقع "آبل" الإلكتروني أن القائمة المنسدلة في العديد من البلدان لا تسمح بشراء أكثر من طرازين "أيفون" متطابقين، وفي روسيا، بناء على الموقع الإلكتروني للشركة، ومن المستحيل أيضا شراء أكثر من جهازي "أيفون" من نفس الطراز. وآخر مرة أدخلت الشركة مثل هذه القيود في عام 2007، عندما تم تقديم أول "أيفون"، حسبما أفادت "رويترز" بعد مراقبة موقع الشركة على الإنترنت.

وتشير الوكالة إلى أنه تم تحديد الحد الأقصى بعد أن أغلقت الشركة مؤقتا متاجرها خارج الصين بسبب انتشار فيروس "كورونا".

وقالت شركة "أبل"، الثلاثاء الفائت، إنها ستغلق جميع متاجر التجزئة التابعة لها في الولايات المتحدة، حتى إشعار آخر، بسبب انتشار فيروس "كورونا".

وستستمر متاجر "أبل" حول العالم بالتوقف عن العمل حتى يوم 27 مارس/آذار الجاري، وأعلنت الشركة عن التزامها بالتبرع بمبلغ 15 مليون دولار للمساعدة في الجهود الدولية لمكافحة المرض.

وقررت شركة "آبل" إعادة فتح جميع متاجر التجزئة الـ42 في الصين اعتبارا من السبت، حسب ما أكده متحدث باسم الشركة لوكالتي "رويترز" و"بلومبيرغ"، في إشارة واضحة إلى سيطرة الصين على الجائحة التي سببها فيروس كورونا.