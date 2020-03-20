20 ألف إصابة في إيران بفيروس كورونا المستجد

أعلن مستشار وزير الصحة الإيراني، علي رضا وهاب زاده، اليوم الجمعة، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بات يقارب الـ 20 ألف مصاب في البلاد، بينما يرتفع عدد الوفيات على خلفية الإصابة إلى 1433.

طهران - سبوتنيك. وقال وهاب زاده على حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر": خلال الـ 24 الساعة الأخيرة تم تسجيل 1237 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد المصابين الإجمالي إلى 19644 من بينهم تعافى 6745 شخصا.

از ظهر دیروز تا امروز، 1237 مورد جدید ابتلا به کرونا در کشور شناسایی شد و شمار مبتلایان به 19644 نفر رسید



6745 نفر از بیماران مبتلا بهبود یافته و ترخیص شده اند



با جان باختن 149 نفر از بیماران، مجموع درگذشتگان بر اثر این بیماری در کشور به 1433 نفر رسید — علیرضا وهاب‌زاده (@vahabzadeh_ali) March 20, 2020

وأضاف قائلا: "ووصل عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 1433 بعد تسجيل 149 حالة وفاة جديدة اليوم".

واجتمع رؤساء السلطات الثلاث في إيران، يوم أمس الخميس، وذلك للتباحث بشأن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء البلاد.

وحضر هذا الاجتماع رئيس الجمهورية حسن روحاني، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني، ورئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، ووزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، ومدير مكتب رئيس الجمهورية محمود واعظي، ووزير الصحة سعيد نمكي، ومساعد رئيس الجمهورية في الشؤون العلمية سورنا ستاري، ومساعد رئيس الجمهورية في الشؤون الاقتصادية محمد نهاونديان، ووزير الطرق وبناء المدن محمد إسلامي.

وقال مدير مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور، في وقت سابق اليوم: "في كل ساعة تقريبا يصاب 50 شخصا بفيروس "كوفيد-19"، كما يموت شخص مصاب بهذا الفيروس كل 10 دقائق كمعدل".