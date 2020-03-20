إجراء "صادم" من يوتيوب خلال فترة تفشي كورونا

اتخذت شركة يوتيوب، اليوم الجمعة، قرار جديدا على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت شركة "يوتيوب"، اليوم الجمعة، بأنها ستقلل من مدى جودة البث في الاتحاد الأوروبي من أجل عدم تعريض شبكة الإنترنت للجهد الزائد خلال تفشي وباء فيروس كورونا.

ونقلت "رويترز" عن الشركة قولها إنها "تتعهد بتحويل جودة البث مؤقتًا إلى المستوى النمطي افتراضيا".

وتعد شركة "يوتيوب" ثاني شركة بعد شركة "نتفليكس" التي استجابت لدعوة مفوض السوق الداخلية الأوروبي، تيري بريتون، لتقليل مدى جودة الفيديو.

وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم، قد تجاوز 209 آلاف ووفاة أكثر من 8.7 ألف شخص.