إصابة موظف في الخارجية الأمريكية بكورونا

فوفقا لقناة "سي إن إن"، فإن الموظف لا يعمل في المبنى الرئيسي للوزارة، وإنما في المبنى التابع له. وقال نائب وزير الدولة للشؤون الإدارية، بريان بالاتاو، إن هذه هي الحالة الأولى للعدوى بفيروس كورونا لموظف في وزارة الخارجية داخل البلاد، في حين أشار إلى أن "عددًا صغيرًا" من المسؤولين الأجانب الأمريكيين في الخارج مصابون بالفعل بفيروس كورونا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لقناة "سي إن إن": "صدرت تعليمات للموظفين الذين يعملون في المنطقة المتضررة، بالاتفاق مع وزارة الخدمات الطبية، باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة".

يشار إلى أن عدد الإصابات في الولايات المتحدة بلغ 13.6 ألف إصابة، بينما وصل عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 200 شخص.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، جائحة، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها أكثر من 252 ألف في أكثر من 182 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من عشرة آلاف.