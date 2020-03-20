تسجيل 2800 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسبانيا خلال 24 ساعة

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا بمقدار 2.8 ألف شخص خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 20 ألفًا.

مدريد - سبوتنيك. أوضح مدير مركز الوقاية وتنسيق حالات الطوارئ في وزارة الصحة الإسبانية فيرناندو سيمون، أن 235 شخصا توفي، لترتفع حالات الوفاة إلى 1002 شخص، مضيفا 10.5 ألف في المستشفيات، وقد تعافى 1588.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في وقت سابق، أن مدريد ستخصص 200 مليار يورو لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهو ما يعادل نحو 20 % من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

ودعا سانشيز المواطنين للالتزام بتعليمات وتوجيهات الحكومة لمواجهة المرض، وقال "نعول على عزيمة كل المواطنين وتحليهم بالمسؤولية في الظروف الحالية"، مضيفا "الوضع صعب جدا".

© Sputnik . MOHAMED HASSAN 7 طرق للتخلص من "مسح الوجه" تجنبا لعدوى كورونا

وأمرت الحكومة الإسبانية بإغلاق كل الفنادق في البلاد، وأعلنت عن تطبيق إجراءات خاصة في دور الرعاية بعد ارتفاع أعداد المصابين والمتوفين بسبب فيروس كورونا.

وانتشر آلاف من أفراد الجيش في عشرات المدن عبر أرجاء البلاد للمساعدة في جهود التطهير ورصد حالات الإصابة والحراسة.