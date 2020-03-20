فرنسا تستخدم سفينة حربية لإجلاء المصابين بفيروس "كورونا" من إحدى جزرها

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، اليوم الجمعة، أنه سيتم استخدام سفينة حربية لإجلاء حالات الإصابة الحرجة بفيروس "كورونا" من جزيرة فرنسية.

وقالت الوزيرة في تغريدة على "تويتر" إنه سيتم استخدام سفينة حربية لإجلاء حالات الإصابة الحرجة بفيروس "كورونا" من جزيرة كورسيكا إلى مستشفيات في البر الرئيسي، وأضافت وزيرة الجيوش الفرنسية أن قرار استخدام سفينة حربية اتخذه الرئيس إيمانويل ماكرون.

Sur décision du Président de la République, le bâtiment Tonnerre, porte-hélicoptères amphibie de la Marine nationale appareillera prochainement pour évacuer des patients en réanimation de Corse vers les établissements de santé pouvant les soigner. pic.twitter.com/qkBOJrVtYV — Florence Parly (@florence_parly) March 20, 2020

وكانت السلطات الفرنسية قد بدأت، أول أمس الأربعاء، في تحصيل غرامة مالية من المخالفين للحجر الصحي، الذي فرضه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للحد من انتشار فيروس كورونا على الأراضي الفرنسية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.