الدفاع التركية تنفي أنباء انسحاب وحداتها من منطقة خفض التصعيد في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنها تواصل أنشطة الانتشار والتنظيم المخططة للقوات في منطقة خفض التصعيد بإدلب، نافية الأنباء المتداولة عن انسحاب وحداتها.

#عاجل | وزارة الدفاع التركية: تتواصل أنشطة الانتشار والتنظيم المخططة لقواتنا في منطقة خفض التصعيد بإدلب، والأنباء المتداولة عن انسحاب وحداتنا لا تعكس الحقيقة — عربي TRT (@TRTArabi) March 20, 2020

وأعلنت الوزارة أمس الخميس "مقتل جنديين اثنين وإصابة آخر بهجوم للمجموعات المتطرفة في منطقة خفض التصعيد بإدلب"، على حد قول الوزارة.

وصرحت وزارة الدفاع التركية، أمس الخميس في بيان، إن اثنين من جنودها قتلا في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا بهجوم صاروخي نفذته "بعض الجماعات الراديكالية".

وأوضح البيان أنه "تم الرد بالمثل من خلال قصف مواقع المجموعات المحددة في المنقطة".

وتفاقم الوضع في إدلب بعد أن شن إرهابيو "هيئة تحرير الشام" (المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول) هجومًا واسع النطاق على مواقع قوات الحكومة السورية في 27 شباط/ فبراير، ما اضطر الجيش السوري لشن عملية عسكرية ردا على الهجوم، ما أدى لصدامات عسكرية واسعة النطاق بين الجيشين السوري والتركي، راح ضحيتها العشرات من الطرفين.