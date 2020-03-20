نحو ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في سويسرا خلال 24 ساعة

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا بنحو 1000 حالة خلال 24 ساعة، وفقًا لـــمكتب الصحــة العامــة الفيـــدرالي، اليوم الجمعة.

موسكو - سبوتنيك. وبلغ العدد الإجمالي للمصابين 4840 شخصًا بينها 4176 حالة مؤكدة، كما ارتفع عدد الوفيات من المرض إلى 43 شخصا.

بدورها أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، أن المنظمة تلقت 40 اختبارا من مختلف أنحاء العالم للكشف عن فيروس كورونا بالإضافة إلى تطوير 20 لقاحا.

وقالت فوينوفيتش: "ترحب منظمة الصحة العالمية بتكثيف البحث العلمي لمكافحة فيروس كورونا، لأنها تهدف جميعها إلى إنقاذ الأرواح، وهذا البحث مهم بشكل خاص للبلدان الأكثر ضعفا والتي تعاني من ضعف النظم الصحية. وحتى الآن، تلقت منظمة الصحة العالمية طلبات للنظر فيها والموافقة على 40 اختبارا تشخيصيا، و20 لقاحا، وأشارت فوينوفيتش: "لا تزال قيد التطوير، والعديد من التجارب السريرية للأدوية جارية حاليًا. ونتوقع النتائج الأولى في غضون أسابيع قليلة".