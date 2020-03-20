الخارجية اللبنانية تستدعي السفيرة الأمريكية على خلفية تهريب الفاخوري

استدعى وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، قبل ظهر اليوم، سفيرة الولايات المتحدة في لبنان، دوروثي شيا، على خلفية "تهريب متهم بالعمالة لإسرائيل" إلى خارج البلاد.

واستمع الوزير من السفيرة إلى شرح حول حيثيات وظروف إخراج عامر الفاخوري من السفارة الأمريكية في عوكر إلى خارج لبنان، بحسب وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أمس الخميس إن اللبناني الأمريكي عامر الفاخوري الذي كان محتجزا في لبنان منذ سبتمبر/أيلول أُفرج عنه وفي طريقه للولايات المتحدة.

وكان الفاخوري (57 عاما)، وهو من سكان نيوهامبشير، مُتهما بالإشراف على تعذيب اللبنانيين في سجن بجنوب لبنان في الثمانينيات والتسعينيات عندما كان عضوا في ميليشيا مدعومة من إسرائيل أثناء الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، وهي تهمة ينفيها.

ودفعت قضية الفاخوري عضوا مجلس الشيوخ تيد كروز وجين شاهين للتقدم بمشروع قانون لفرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين الضالعين في احتجاز مواطنين أمريكيين في لبنان وإن كان التشريع لم يتم التصويت عليه بعد.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي، وجه فيه أيضا الشكر للحكومة اللبنانية، ”الفاخوري في طريق عودته للولايات المتحدة... إنه يكافح مرض السرطان في مراحله الأخيرة“.

وقضت محكمة عسكرية لبنانية ببراءة الفاخوري يوم الاثنين مشيرة إلى سقوط الدعوى ضدّه وهي خطوة انتقدتها وسائل إعلام محلية وسياسيون.

وذكرت وسائل إعلام حكومية أن سلطات قضائية لبنانية أخرى أمرت لاحقا بمنع الفاخوري من السفر وإعادة محاكمته.