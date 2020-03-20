البنتاغون: إجراء تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ فرط صوتي...فيديو

أعلن البنتاغون، اليوم الجمعة، إجراء عملية اختبار ناجحة لإطلاق صاروخ فرط صوتي في هاواي.

وبحسب بيان البنتاغون، فقد تم إطلاق وحدة فرط صوتية بنجاح، أمس الخميس 19 مارس/آذار، في جزر هاواي.

ونشرت وزارة الدفاع الأمريكية مشاهد تظهر انطلاق الصاروخ ليلا من أحد منصات الإطلاق الموجودة في المحيط الهادئ.

ونفذت البحرية الأمريكية عملية الإطلاق بالتعاون مع وحدات أخرى من الجيش الأمريكي، للصاروخ والذي حمل الرمز (C-HGB) وانطلق بسرعة تفوق سرعة الصوت إلى نقطة ارتطام محددة لم يعلن عنها.