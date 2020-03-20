الأمم المتحدة تدعو إلى وقف العنف في جنوب السودان لتحقيق السلام المستدام

أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، عن مخاوف جدية بشأن تصاعد العنف بين القبائل في وسط وشرق جنوب السودان خلال الشهر الماضي، وحثت سلطات الدولة على وقف إراقة الدماء وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

جنيف - سبوتنيك. وقالت باشليه في بيان الأمم المتحدة الصادرK اليوم الجمعة، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه:

"تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية قد عزز آمال شعب جنوب السودان في سلام دائم... من أجل إحلال سلام دائم في البلاد، يجب معالجة قضية العنف بين القبائل والتحقيق مع الجناة ومحاكمتهم. من الضروري أيضًا أن يكون بناء السلام بين المجتمعات الفردية".

ووفقا للأمم المتحدة، فقد قتل المئات وتعرض النساء والأطفال للعنف الجنسي وأحرقت العديد من المنازل، مما أجبر الآلاف على اللجوء إلى مخيمات مؤقتة منذ تصاعد الهجمات منذ منتصف فبراير / شباط الماضي. وقد ساهم تزايد عدد ونطاق الأسلحة التي تستخدمها العشائر المتنافسة، إلى جانب الفشل الواضح للسلطات المحلية والوطنية، بما في ذلك قوات الأمن، في تصاعد العنف.

الجدير بالذكر أن ولاية جونقلي بجنوب السودان شهدت اندلاع الاشتباكات مجددا في الفترة الأخيرة الماضية، حيث أفادت الأمم المتحدة عن سقوط عشرات من القتلى والجرحى في 19 فبراير/ شباط المنصرم، في حين أشارت التقارير إلى حرق العديد من المنازل، ما أدى إلى هروب ما يقارب 8000 مدني، معظمهم نساء وأطفال، من أماكن إقامتهم بحثا عن أماكن آمنة قرب مقر بعثة الأمم المتحدة في بيبور.