أمريكا توقف إصدار التأشيرات لجميع دول العالم

وجاء في بيان للوزارة على موقعها الإلكتروني " استجابة للصعوبات الخطيرة في العالم فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا، علقت وزارة الخارجية مؤقتًا خدمات التأشيرات في جميع السفارات والقنصليات الأمريكية".

وأضاف البيان "ستلغي السفارات والقنصليات جميع الاجتماعات المقررة بشأن تأشيرات الهجرة وغير الهجرة اعتبارًا من 20 مارس 2020".

وأشار البيان إلى أنه سيتم استئناف العمل "في أقرب وقت ممكن"، ولم تحدد الوزارة تاريخا معينا لاستئناف إصدار التأشيرات. وفي الوقت نفسه، ستواصل البعثات الدبلوماسية تقديم الخدمات لمواطني الولايات المتحدة.

ويشار إلى أنه في وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تعليق خدمات التأشيرة في معظم البلدان.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وبحسب المعطيات الأخيرة، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم أكثر من 252 ألف، وفاق عدد الوفيات الـ 10 آلاف، فيما تعافى أكثر من 89 ألف شخص. وانتشر وباء فيروس كورونا "كوفيد-19" في 182 ودولة، وتعد الصين، إيطاليا، إيران، إسبانيا وألمانيا، في المراتب الأولى من حيث عدد الإصابات.