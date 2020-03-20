ترامب: نعمل بأقصى طاقة لاحتواء "العدو الخفي" ولم نتوصل إلى علاج حتى الآن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنهم يعملون مجتمعين بأقصى طاقة لاحتواء "العدو الخفي"، نافيا التوصل إلى دواء مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف "ندرس منح الموظفين إجازات مدفوعة في إطار إجراءات التصدي للفيروس، طالبا السماح بتعليق دفع مستحقات الطلبة للمدارس والجامعات ومن دون إضافة فوائد عليهم، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وتابع "نسعى لمنع انتقال فيروس كورونا إلى الولايات المتحدة عبر المهاجرين ونعمل مع المكسيك وكندا لمنع انتشاره"، فيما أكد وزير خارجيته مايك بومبيو أنه سيبدأ من الليلة إغلاق الحدود مع كندا.

وكان ترامب كشف، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة بدأت بتجارب سريرية على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال في مؤتمر صحفي إن "الأولوية لدينا في الولايات التحدة حاليا هي حماية مواطنينا".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "خلال أسابيع سنعلن عن تحقيق نجاح في لقاح فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن "أمريكا تبذل جهودا متواصلة للقضاء نهائيا على الفيروس".

وأوضح ترامب أنه "وجه إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية بإزالة أية معوقات أمام جهود إنتاج علاج فعال لفيروس كورونا".

وتابع: "إدارة الأغذية والأدوية خفضت فترة إنتاج لقاح لفيروس كورونا من أشهر أو ربما أعوام إلى أيام".

وأكد ترامب أنه "تمت الموافقة على استخدام دواء الملاريا للعلاج من فيروس كورونا".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.