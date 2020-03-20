السلطات السويسرية تحظر التجمع لأكثر من 5 أشخاص

أعلنت الحكومة الفدرالية السويسرية، اليوم الجمعة، تشديد القيود على مواطنيها في إطار مكافحة انتشار فيروس"كورونا" المستجد، من خلال الالتزام بالحفاظ على مسافة آمنة وحظر التجمع لأكثر من خمسة أشخاص، ولكن حتى الآن لا يوجد حديث عن الحجر الصحي الوطني.

جينيف- سبوتنيك. وجاء في بيان الحكومة: "قام المجلس الاتحادي بتشديد الإجراءات للحفاظ على مسافة آمنة، والتي يجب الحفاظ عليها حتى لا تمتلئ المستشفيات بالمرضى الذين يعانون من شكل حاد لفيروس "كورونا" الجديدة. وفي اجتماع عقد اليوم 20 آذار/مارس، تقرر أيضا حظر التجمع لأكثر من خمسة أشخاص".

وينص القرار على معاقبة الأشخاص المخالفين بغرامة مالية لم يتم تحديدها حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك، وضعت وحدات الدفاع المدني السويسري تحت أمرة مجالس المقاطعات في البلاد.

في سياق متصل، أعلن رئيس الفرع الاتحادي للشؤون الداخلية، آلان بيرس، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الحكومة تراقب عن كثب الإجراءات التي اتخذتها الدول المجاورة لسويسرا، لكنها حتى الآن لا ترى ضرورة في فرض الحجر الصحي على نطاق وطني.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.