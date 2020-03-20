بومبيو: الحديث عن أن أمريكا هي مصدر فيروس كورونا أمر مغلوط

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن إغلاق الحدود مع كندا والمكسيك سيبدأ اليوم.

وتابع بومبيو أن "التقارير حول أن مصدر فيروس كورونا هو أمريكا مغلوطة"، حسب وكالة "رويترز".

ونصح بومبيو الأمريكيين كافة "بالعودة إلى البلاد بشكل فوري"، مضيفا أن "التقارير حول أن مصدر فيروس كورونا هو أمريكا مغلوطة".

© Sputnik . Mohamed Hassan الدليل الكامل للتعامل مع "الكمامات" الطبية وكيف يمكنها الحماية من "كورونا"

واستثنى بومبيو الحركة التجارية من غلق الحدود مع كندا والمكسيك.

وعلقت الولايات المتحدة جميع خدمات التأشيرات المتعلقة بالهجرة وغيرها في معظم دول العالم، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وحسب "رويترز"، لم تحدد المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أسماء أو عدد الدول التي ستتوقف فيها الخدمات. وقالت إن البعثات الأمريكية في الخارج ستواصل تقديم خدمات تأشيرات الطوارئ "في حدود المسموح"، وأشارت إلى أن الخدمات ستظل متاحة أمام المواطنين الأمريكيين.

وقالت المتحدثة إن البعثات ستستأنف خدمات التأشيرات بشكل معتاد بأسرع ما يمكن دون أن تحدد موعدا لذلك.