بريطانيا تسجل 39 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" ليصل الإجمالي إلى 167

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الوفاة الجديدة جراء فيروس "كورونا" المستجد خلال الـ 24 الساعة الماضية 39 حالة، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس 167.

لندن - سبوتنيك. وفي وقت لاحق، ستنشر الوزارة آخر الأرقام حول عدد الإصابات.

وكان رئيس الحكومة البريطاني بوريس جونسون طلب، أمس الخميس، التقيد بالإجراءات وتجنب التجمعات لمكافحة انتشار الفيروس، وحدد موعدا يمكن أن تتمكن بلاده خلاله من "عكس المسار" بالنسبة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف جونسون، في مؤتمر صحفي، من مقر الحكومة في داونينغ ستريت: "بإمكاننا عكس المسار خلال 12 أسبوعا"، بشرط أن يتبع البريطانيون التوصيات بتجنب التجمعات.

وأوصت بريطانيا، التي سجلت حتى يوم أمس الخميس 128 وفاة، بتجنب التجمعات والعمل عن بعد، وستغلق المدارس في البلاد، اعتبارا من اليوم الجمعة.