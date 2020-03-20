أمريكا تعبر عن خيبة أملها لفشل الحكومة العراقية في حماية قوات التحالف

أعلن مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن أمريكا تشعر بخيبة أمل بسبب فشل الحكومة العراقية في حماية قوات التحالف.

وقال المسؤول إن "الولايات المتحدة تشعر "بخيبة أمل شديدة" بسبب أداء الحكومة العراقية فيما يتعلق بتنفيذ التزامها بحماية قوات التحالف الذي تقوده واشنطن في البلاد"، كما نقلت وكالة "رويترز".

وأضاف أن الحكومة العراقية قد أبلغت الولايات المتحدة بأن بغداد ستجري تحقيقا وافيا وتقدم للعدالة الأشخاص المسؤولين عن الهجوم الصاروخي الذي وقع الأسبوع الماضي، وأسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وبريطاني واحد

وكان الجيش العراقي قد أعلن سقوط 10 صواريخ كاتيوشا، الأربعاء الماضي، على قاعدة التاجي التي تأوي جنودا أمريكيين وبريطانيين، في هجوم هو الثاني والعشرين من نوعه الذي يستهدف مصالح أمريكية عسكرية في العراق منذ أواخر أكتوبر/ تشرين الأول.

وبحسب إحصاءات وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، قتل ثلاثة جنود من التحالف الدولي في العراق، أمريكيان وبريطاني، وأصيب 12 آخرون في القصف الصاروخي الذي استهدف قاعدة التاجي.