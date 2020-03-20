أعلن مكتب الأمم المتحدة في فيينا، اليوم الجمعة، إصابة أحد موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي نشر على الموقع الإلكتروني للمكتب: "إن مركز فيينا الدولي لديه حالة مؤكدة من وجود ( كوفيد-19) تتعلق بموظف في الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

يشار إلى أن آخر مرة قام فيها المريض بزيارة مركز فيينا الدولي كانت في 13 آذار/مارس. وهو حاليا موجود في الحجر الصحي.

وكان موظفو مؤسسات الأمم المتحدة في فيينا، منذ الـ 16 من آذار/مارس، قد انتقلوا إلى العمل عن بعد بسبب الوضع المتعلق بـفيروس كارونا المستجد.

هذا وبحسب المعطيات الأخيرة، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم أكثر من 255 ألف إصابة، وتوفي أكثر من 10 آلاف شخص وتعافى أكثر من 87 ألف شخص. وانتشر وباء فيروس كورونا "كوفيد-19" في 168 إقليماً ودولة، وتعد الصين، إيطاليا، إيران، إسبانيا وألمانيا، في المراتب الأولى من حيث عدد الإصابات.