عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في نيويورك يبلغ 7102

أعلن حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، تسجيل 2950 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالولاية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 7102 حتى هذه اللحظة.

وقال كومو: "إجمالي حالات الإصابة بلغ 7102 حالة، وفقدنا 35 شخصا".

ووفقا له، فإن 18 في المئة من المصابين يتواجدون بالمستشفيات. وأشار إلى تسجيل 4408 بمدينة نيويورك، ووجود نحو 10 آلاف شخص بالحجر الصحي المنزلي.

كما أكد كومو، أنه يتعين على جميع سكان الولاية العمل من منازلهم، باستثناء العاملين في الخدمات والشركات الحيوية. وأضاف "لقد أبقينا على 75 في المائة من القوى العاملة التي يجب أن تبقى في المنازل. واليوم نرفع هذا الحجم إلى 100 في المائة".

وأشار إلى إن أهم الخدمات ستستمر في العمل، مشددا بقوله "متاجر الأغذية تحتاج إلى منتجات، والصيدليات تحتاج إلى أدوية، ويجب أن يستمر الإنترنت في العمل، ويجب أن تتدفق المياه من الصنبور. هناك خدمات هامة يجب أن تستمر في العمل"، منوها إلى أن وسائل النقل العام ستواصل عملها أيضا.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد وقع يوم أمس الخميس، على مشروع القانون الخاص بمكافحة مرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

هذا وقد أودى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بحياة نحو 10 آلاف شخص في العالم، وأدخل الاقتصاد الأمريكي في ركود، بينما تسبب في تصدّر إيطاليا قائمة عدد الوفيات متجاوزة الصين، بؤرة انتشار الفيروس.

وفي الولايات المتحدة أعلنت جامعة جونز هوبكنز ارتفاع عدد الوفيات في البلاد جراء الفيروس إلى 200، في حين بلغ عدد الإصابات 13680.

كما تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن ارتفاع عدد المصابين في الجيش الأمريكي إلى 51 وتعافي مصابين، بينما توقع حاكم ولاية كاليفورنيا إصابة 56 في المائة من سكان الولاية بالفيروس خلال ثمانية أسابيع.