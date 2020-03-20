رئيس وزراء بريطانيا يطلب من المقاهي والحانات والمطاعم الإغلاق لأجل غير مسمى

طلب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، من المقاهي والحانات والمطاعم في جميع أنحاء المملكة المتحدة بالإغلاق، مساء اليوم الجمعة، إلى أجل غير مسمى، وذلك للمساعدة في إبطاء انتشار تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وقال جونسون للصحفيين في داونينغ ستريت: "نطلب من المقاهي والحانات والمطاعم أن تغلق الليلة في أقرب وقت ممكن وألا تفتح غدا"، ولكنه لفت أيضا إلى أنه في إمكانها الاستمرار في تقديم خدمات الطلبات الخارجية، بحسب وكالة رويترز.

وطلب جونسون من البريطانيين عدم الخروج من المنزل قائلا: "قد يميل بعض الناس بالطبع إلى الخروج الليلة، وأقول لهؤلاء الناس أرجوكم لا تفعلوا".