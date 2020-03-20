خبير: سعر النفط عند مستوى 10 دولار للبرميل ممكن في حال حدوث سيناريو كارثي

يرى رئيس قسم البحوث المستقبلية "نكست جنريشن" لمصرف "جوليوس باير" السويسري، كارستين مينكي، أن سعر النفط يصبح عند مستوى 10 دولار للبرميل ممكن فقط في حال حدوث سيناريو كارثي، يتمثل بتراجع حاد لاستخدام جميع أنواع وسائل النقل، بما فيها في مجال الشحن في ظل تفشي فيروس "كورونا".

وقال الخبير السويسري لوكالة "سبوتنيك": "لكي يحدث ذلك، لا بد من حدوث تراجع طويل الأمد في الاقتصاد العالمي، وفي حال تحدثنا عن سيناريو كارثي، يتمثل بمنع رحلات الطيران بين أغلب الدول، ومنع خروج الناس من منازلهم، وتراجع حاد في استخدام جميع أنواع وسائل النقل، وذلك لأن هذا القطاع يستهلك أكبر قدر من النفط، ويشغل 90 في المئة من حجم الاستهلاك".

وأضاف: "في حال توقف الناس عن سياقة السيارات، واستخدام وسائل النقل الجوي لعدة أشهر، فإن سيناريو تطور الأوضاع يمكن أن يكتسب توجها خطيرا".

ويذكر أن أزمة تفشي فيروس كورونا أثرت بشكل كبير على الطلب العالمي على النفط، وتتخذ دول العالم العديد من الخطوات في محاولة لوضع حد لانتشار الفيروس، وذلك من خلال إغلاق الحدود، وتقليص عدد الرحلات، وكل ذلك يعد من أسباب تراجع الطلب على المنتجات النفطية.