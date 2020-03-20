خام تكساس يتراجع بنسبة 13 في المئة

بدأت أسعار النفط العالمية تراجعا مفاجئا في تعاملات مساء اليوم الجمعة، إذ تراجع سعر برميل خام برنت بأكثر من 5 في المئة، وخام تكساس بأكثر من 13 في المئة.

موسكو - سبوتنيك. وتراجعت قيمة العقود الآجلة تسليم مايو عند الساعة 21.31 مساء بتوقيت موسكو بنسبة 10.46 في المئة - حتى 23.2 دولارا للبرميل، وقبها سجلت تراجعا بنسبة 13 في المئة.

فيما تراجعت قيمة العقود الآجلة تسليم مايو لخام برنت بواقع 4.21 في المئة - حتى 27.27 دولارا للبرميل، وسبق أن سجلت تراجعا بنسبة 6 في المئة قبل قليل.

ويذكر أن أزمة تفشي فيروس كورونا أثرت بشكل كبير على الطلب العالمي على النفط، وتتخذ دول العالم العديد من الخطوات في محاولة لوضع حد لانتشار الفيروس، وذلك من خلال إغلاق الحدود، وتقليص عدد الرحلات، وكل ذلك يعد من أسباب تراجع الطلب على المنتجات النفطية.

هذا وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الجمعة أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم تجاوز 210 آلاف مصاب، والوفيات أكثر من 9 آلاف شخص.

وعلى الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورنا "جائحة"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وتسابق العديد من الدول حول العالم والمنظمات الزمن في ابتكار لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد.