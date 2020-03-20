إسرائيل تعلن أول حالة وفاة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، وهي لرجل يبلغ من العمر 88 عاما كان يعاني أيضا من أمراض سابقة.

القدس - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان لها: "وفاة أول مصاب بكورونا في إسرائيل والذي يبلغ من العمر (88 عاما) في مستشفى شعاريه تسيدك"، بحسب وكالة رويترز.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في إسرائيل إلى 529 شخصا بعد تسجيل إصابات جديدة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، "تم إخضاع وزيري الداخلية أرييه درعي، والزراعة تساحي هنغبي، وعضوي الكنيست ألون شوستر، ورام بن باراك للحجر الصحي المنزلي".

وكان الرئيس الإسرائيلي، رؤبين ريفلين، قد اتصل بنظيره الفلسطيني، محمود عباس، في وقت تستعد فيه الشرطة الإسرائيلية لفرض طوق شامل على أنحاء البلاد كافة.

وقررت إسرائيل، أمس الأربعاء، إغلاق معابرها البرية مع مصر والأردن في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا، كما ألمحت القناة العبرية الـ"13"، بأنه من الممكن إقامة حكومة طوارئ في إسرائيل.