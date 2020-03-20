"إيزي جيت" توقف معظم أسطولها الجوي من الثلاثاء

قالت شركة "إيزي جيت" البريطانية للرحلات الجوية منخفضة التكلفة، اليوم الجمعة، إنها ستوقف معظم طائراتها من يوم الثلاثاء المقبل، في ظل القيود المفروضة على حركة السفر، من أجل منع انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت شركة الطيران إنها ستسيّر رحلات لإعادة العملاء إلى أوطانهم على مدى عطلة نهاية الأسبوع، وأنها تتوقع الانتهاء منها بحلول يوم الاثنين، ليقتصر عملها بعد ذلك على عدد محدود من الرحلات الأساسية على بعض المسارات، بحسب وكالة رويترز.

وقال يوهان لوندغرن، الرئيس التنفيذي للشركة: "نعلم مدى أهمية أن يعود العملاء إلى أوطانهم ولذا نواصل تسيير رحلات الطوارئ على مدى الأيام القادمة لإعادتهم".

وتابع: "تقليص برنامج رحلاتنا تقليصا كبيرا هو التصرف السليم في وقت تنصح فيه العديد من الدول مواطنيها بعدم السفر لغير ما ضرورة، كما أن وقف تشغيل الطائرات سيزيل مستويات كبيرة من التكاليف المتغيرة في وقت يظل فيه هذا أمرا حاسما".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/آذار الجاري، فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.