إصابة أحد موظفي مكتب نائب الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا

أعلن مكتب مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الجمعة، إصابة أحد موظفيه بفيروس كورونا.

وقال مكتب نائب الرئيس الأمريكي إن الرئيس ترامب ونائبه لم يتعاملا عن قرب مع الموظف المصاب لدينا بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن كاتي ميللر، المتحدثة باسم مكتب نائب الرئيس، قولها: "تم إخطارنا هذا المساء بأن أحد أعضاء مكتب نائب الرئيس كان اختباره لفيروس كورونا إيجابيا. ولم يكن الرئيس ترامب ولا نائب الرئيس بنس على اتصال وثيق بهذا الشخص".

وأضافت "يتم إجراء المزيد من تتبع الاتصال وفقا لإرشادات مركز السيطرة على الأمراض".

ويقود بنس فريق عمل البيت الأبيض الذي تم تشكيله لمكافحة تفشي الفيروس التاجي.

وقال البيت الأبيض، السبت الماضي، إنه أصبح يفرض إجراءات وقائية على كل شخص يجري اتصالا وثيقا مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونائبه مايك بنس، بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد.