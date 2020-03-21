ماكرون يعلن عن إطلاق سراح الباحث الفرنسي الموقوف في إيران رولان مارشال

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن إطلاق سراح الباحث الفرنسي الموقوف في إيران رولان مارشال، الذي كان مسجونا منذ يونيو/ حزيران 2019.

وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية اليوم السبت، إنه "من المقرر أن يصل رولان إلى فرنسا‭‭ ‬‬اليوم السبت عند منتصف النهار تقريبا".

وأشار المسؤول، إلى أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حث السلطات الإيرانية على الإفراج أيضا عن المواطنة الفرنسية فاريبا عادلخاه التي لا تزال مسجونة هناك".

— AFP news agency (@AFP) March 21, 2020

وكانت السلطة القضائية الإيرانية قالت أمس الجمعة، إن إيران وفرنسا اتفقتا على الإفراج عن مواطن فرنسي محتجز في إيران وإطلاق سراح إيراني محتجز في فرنسا في اتهامات تتصل بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وذكرت السلطة القضائية، أن فرنسا أفرجت عن جلال روح الله نجاد وهو مهندس إيراني مطلوب لدى السلطات الأمريكية لانتهاكه العقوبات. وقال إن إيران أفرجت عن مواطن فرنسي لكنه لم يفصح عن اسمه.

​وذكر التلفزيون الرسمي يوم الأربعاء الماضي، أن "الزعيم الأعلى الإيراني" آية الله علي خامنئي سيعفو عن 10 آلاف سجين بينهم سجناء سياسيون بمناسبة العام الإيراني الجديد.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي للتلفزيون الرسمي: "الذين سيتم العفو عنهم لن يعودوا إلى السجن... تقريبا نصف المسجونين في قضايا تتعلق بالأمن سيتم العفو عنهم أيضا".