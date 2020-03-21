روحاني يتوقع تحسن الوضع الناجم عن انتشار "كورونا" في إيران خلال أسبوعين

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، أن "التوجيهات الخاصة بالبقاء في المنازل وقيود السفر ستطبق من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع فقط"، متوقعا تحسن الوضع الناجم عن انتشار فيروس "كورونا" في إيران خلال أسبوعين.

وأضاف روحاني، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة "كورونا": "الأعداء يتآمرون لتعطيل الإنتاج والنشاط الاقتصادي في إيران في المرحلة الحالية، سنواصل العمل والانتاج والنشاط الاقتصادي من دون توقف ضمن مراعاة البرتوكولات الصحية"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأوضح أن "التوجيهات الخاصة بالبقاء في المنازل وقيود السفر ستطبق من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع فقط لمواجهة تفشي كورونا"، منوها بأن "بعض المراكز التجارية المكتظة أغلقت منذ أمس الجمعة وبعضها سيغلق منذ اليوم لمدة أسبوعين"، لافتا إلى أنه سيمدد دوام المدارس والجامعات شهرا إضافيا بعد القضاء على الفيروس.

يتبع...